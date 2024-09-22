نائب محافظ دمياط تستعرض جهود مبادرة بداية جديدة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة جهود الجهات المشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان» خلال أسبوعها الأول، وجاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات بالمحافظة، وممثلي جامعة دمياط والأوقاف.

واستهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بالإستماع إلى كافة المعوقات التي تواجه الجهات المشاركة في المبادرة،حيث تم تقديم عدد من الخدمات على المواطنين بعدد من القري منذ بدء انطلاق المبادرة، ومتابعة رد فعل للأهالي علي الخدمات، وشددت على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

ووجهت "نائب محافظ دمياط" بأهمية العمل وفقا لخطة عمل وبرنامج زمني يستهدف الوصول إلى جميع المناطق، وضرورة الإعلان عن الخدمات لتعريف المواطنين لتسهيل وصول الخدمة إليهم ليشعر بها المواطن في أسرع وقت.



وأكدت نائب محافظ دمياط، إلى أن المبادرة تعد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، وكذلك تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك يأتى فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل لدعم استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعرب اللواء مجدي الوصيف، عن سعادته بالجهود المبذولة من الجهات المشاركة في المبادرة خلال الأسبوع الأول، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات لتسهيل وصول الخدمة إلى المواطنين.