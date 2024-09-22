ديربى الغضب.. موراتا وأبراهام يقودان تشكيل ميلان أمام إنتر

أعلن باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق ميلان تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى الغضب"، أمام نظيره إنتر، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ميلان كالتالى:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز .

خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.

خط الهجوم: موراتا ، أبراهام.

ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.







