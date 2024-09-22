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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى الغضب.. موراتا وأبراهام يقودان تشكيل ميلان أمام إنتر

ميلان وانتر
ميلان وانتر
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أعلن باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق ميلان تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى الغضب"، أمام نظيره إنتر، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ميلان كالتالى:
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز .
خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.
خط الهجوم: موراتا ، أبراهام.
ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.



 

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