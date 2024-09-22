محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بسمنود

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته الحملات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وسلامة الغذاء في مركز ومدينة سمنود ،وشدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء و الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.