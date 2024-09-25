الإرهاب فى إفريقيا بين تمدد داعش والتحديات الأمنية

تشهد القارة الأفريقية تصاعدًا خطيرًا فى نفوذ الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا (ISWAP) الذى يواصل استهداف القوات العسكرية والمدنيين على حد سواء.

فى تقريرنا الأول، نلقى الضوء على الهجوم الأخير الذى شنه التنظيم فى بلدة داماساك بولاية بورنو النيجيرية، حيث أسفر عن مقتل جندى والاستيلاء على معدات عسكرية.

هذا الهجوم يأتى ضمن استراتيجية أوسع للتنظيم تهدف إلى زعزعة الأمن فى منطقة بحيرة تشاد وتعطيل جهود الحكومة النيجيرية فى فرض السيطرة.

وفى موضوعنا الثانى ننتقل إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث يعزز تنظيم داعش وجوده على الشرايين الحيوية التى تربط دول الساحل بعضها ببعض. التمدد المتزايد لهذا التنظيم فى مالي، النيجر، وبوركينا فاسو يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمى ويعقد من جهود التعاون بين الحكومات الأفريقية لمكافحة الإرهاب. يُطرح السؤال: إلى أين تتجه أفريقيا فى مواجهة هذا الخطر المتصاعد؟

توسع نفوذ "داعش"

الهجوم الذى شنه تنظيم داعش فى غرب أفريقيا (ISWAP) فى بلدة داماساك بولاية بورنو فى الثالث من سبتمبر ٢٠٢٤ يمثل تطورًا مهمًا فى السياق الأمنى بمنطقة بحيرة تشاد. تواصل هذه المنطقة المعاناة من تصاعد نشاط التنظيمات المسلحة مثل ISWAP، الذى يعتبر أحد أخطر التهديدات الأمنية فى غرب أفريقيا.

الهجوم

فى الثالث من سبتمبر ٢٠٢٤، شن تنظيم داعش فى غرب أفريقيا، وهو فرع من جماعة بوكو حرام، هجومًا على نقطة تفتيش عسكرية نيجيرية فى بلدة داماساك الواقعة فى ولاية بورنو.

استخدم المسلحون أسلحة أوتوماتيكية فى الهجوم، مما أسفر عن مقتل جندى واحد بينما فر بقية الوحدة. ثم استولى مسلحو تنظيم داعش فى غرب أفريقيا على معدات عسكرية وذخيرة أثناء الغارة.

يندرج هذا الهجوم فى نمط أوسع من العنف فى بورنو، حيث كان تنظيم داعش فى غرب أفريقيا يستهدف بنشاط القوات العسكرية النيجيرية والمدنيين. ويتمثل هدف المجموعة فى إضعاف حضور الدولة النيجيرية وفرض نسختها من الشريعة الإسلامية.

نفذ تنظيم داعش فى غرب أفريقيا العديد من الهجمات البارزة فى المنطقة، وغالبًا ما استخدم شاحنات مسلحة وأسلحة أوتوماتيكية للتغلب على الدفاعات العسكرية ونهب الموارد.

وأسفرت هذه التمردات المتكررة عن خسائر كبيرة فى الأرواح، وتشريد المدنيين، وتعطيل شديد لتوصيل المساعدات إلى السكان المعرضين للخطر.

كما تم استهداف المجموعات الإنسانية العاملة فى المنطقة، مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لدعم المجتمعات النازحة.

ولقد بذلت الحكومة النيجيرية جهودًا حثيثة للحد من هذه الهجمات، على الرغم من الحملات العسكرية المستمرة ضد المتمردين.

تحليل الهجوم

الأهداف التكتيكية لتنظيم داعش فى غرب أفريقيا: الهجمات على نقاط التفتيش العسكرية مثل الهجوم فى داماساك تمثل استراتيجية تعتمد على توجيه ضربات مباشرة ضد القوات النيجيرية، بهدف زعزعة الأمن وإضعاف قدرة الجيش على السيطرة على المناطق الحدودية.

هذه الهجمات غالبًا ما تستهدف المناطق القريبة من حدود النيجر وتشاد، حيث تكون القوات الحكومية أقل تركيزًا.

استراتيجية السيطرة والنهب

بالإضافة إلى القتل وإضعاف الروح المعنوية للقوات الحكومية، فإن التنظيم يسعى إلى اغتنام المعدات العسكرية والذخيرة، مما يزيد من قدرته على تنفيذ هجمات أكبر وأكثر تعقيدًا فى المستقبل.

فى هجوم داماساك، تمكن المسلحون من الاستيلاء على معدات عسكرية، وهى خطوة تعزز مواردهم وتستهدف إضعاف الجيش.

أبعاد الجغرافيا السياسية

ولاية بورنو، التى شهدت تصاعدًا فى العمليات العسكرية لتنظيم الدولة، تمثل محورًا جيوسياسيًا مهمًا فى منطقة غرب أفريقيا. التنظيمات الجهادية تستغل التحديات الحدودية بين نيجيريا والنيجر وتشاد للتنقل وتنفيذ هجماتها عبر هذه الحدود دون عوائق كبيرة.

هذه البيئة الحدودية الهشة تسمح للتنظيم بالتوسع، بينما تواجه الحكومات المحلية صعوبة فى مراقبة وتطبيق القانون.

تأثير الهجمات على السكان المحليين

تزايد الهجمات فى ولاية بورنو يسهم بشكل كبير فى نزوح المدنيين، حيث يتسبب كل هجوم فى تهجير سكان المناطق المتأثرة خوفًا من العنف والاضطهاد.

كما أن تصاعد العمليات الجهادية يؤثر على جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى المنطقة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

التحديات أمام الحكومة النيجيرية

رغم الحملات العسكرية المكثفة التى تشنها الحكومة النيجيرية بمساعدة قوى إقليمية ودولية، فإن التهديدات الأمنية التى تمثلها جماعة ISWAP لا تزال قائمة.

هذه الهجمات تثير تساؤلات حول مدى فاعلية الاستراتيجيات العسكرية المتبعة حتى الآن، وتطرح ضرورة تعزيز التعاون الإقليمى وتحسين القدرات الاستخباراتية للتعامل مع هذا التهديد.

السيناريوهات المستقبلية

إذا استمرت هذه الهجمات، فمن المتوقع أن تؤدى إلى تصاعد فى زعزعة استقرار المنطقة. كما قد يشهد التعاون بين الدول المتضررة من العنف، مثل نيجيريا وتشاد والنيجر، تطورًا بهدف مواجهة الخطر المشترك الذى يمثله تنظيم الدولة فى غرب أفريقيا.

فى المقابل، قد يلجأ التنظيم إلى تعزيز وجوده عبر تجنيد المزيد من المقاتلين، خاصة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة.

الهجوم الأخير فى داماساك هو جزء من استراتيجية أوسع لتنظيم داعش فى غرب أفريقيا لتعزيز نفوذه وإضعاف القوى الحكومية.

ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية لتعزيز التنسيق الإقليمى وتطوير الاستراتيجيات العسكرية والاستخباراتية، قد تستمر هذه الهجمات فى تهديد الأمن والاستقرار فى منطقة بحيرة تشاد.

داعش يفرض سيطرته

تواجه منطقة الساحل الأفريقى تحديات أمنية متزايدة نتيجة للأنشطة العسكرية لتنظيم داعش فى ولاية الساحل (ISSP)، حيث يُظهر التنظيم تقدمًا كبيرًا فى السيطرة على أجزاء من غرب النيجر، ما يشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا للمنطقة.

تمثل هذه العمليات الأخيرة، مثل الكمين الدموى الذى استهدف قافلة لقوات الأمن النيجيرية فى يوليو ٢٠٢٤، تطورًا مقلقًا يعزز من قدرة التنظيم على التحكم فى الطرق الاستراتيجية والشرايين الاقتصادية الحيوية بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

كما أن استيلاء داعش على الطريق N٥ بين بانكيلارى وتيرا يعزز نفوذه العسكرى ويقوض قدرة قوات الأمن المحلية على التصدى للتهديد المتزايد.

إن هذه المكاسب العسكرية تمثل تحديًا كبيرًا لحكومة النيجر والمجلس العسكري، حيث تعانى البلاد بالفعل من أزمات اقتصادية متفاقمة بفعل العقوبات الدولية وتراجع الدعم المالي، وهو ما يزيد من الضغط على القوات الأمنية ويؤدى إلى تآكل الثقة فى القيادة السياسية والعسكرية.

التطورات الأخيرة

لقد قطع تنظيم داعش فى ولاية الساحل (ISSP) العاصمة الإقليمية فى غرب النيجر، مما يهدد بتوسيع سيطرته فى منطقة الحدود بين بوركينا فاسو ومالى والنيجر.

كما نفذ تنظيم داعش فى ولاية الساحل (ISSP) كمينًا كبيرًا آخر استهدف قافلة لقوات الأمن النيجيرية كانت تسير على الطريق N٥ بين عواصم المنطقة بانكيلارى وتيرا فى ٢٢ يوليو.

زعم تنظيم داعش والمصادر المحلية أن الهجوم أسفر عن مقتل حوالى ٢٥ من رجال الدرك، على الرغم من أن بعض المصادر المحلية قالت إن الهجمات على تعزيزات الجيش النيجيرى رفعت حصيلة القتلى إلى ٥٩.

أفاد السكان المحليون أن تنظيم داعش فى ولاية بورنو قد سيطر الآن على الطريق رقم ٥ بين بانكيلارى وتيرا. وقد أقام مسلحو التنظيم نقاط تفتيش على طول الطريق ومنعوا قوات الأمن من الوصول إلى الطريق.

كما حاصرت المجموعة القاعدة العسكرية فى بانكيلاري، التى تقع على بعد أقل من ٥٠ ميلًا شمال تيرا، ومنعت التعزيزات والإمدادات من الوصول إلى القاعدة. وفى الأول من سبتمبر، نصب تنظيم داعش فى ولاية بورنو كمينًا لقافلة نيجرية كانت تحاول مساعدة القاعدة، مما أسفر عن مقتل ٢٠ جنديًا آخرين.

مكاسب تنظيم داعش

إن المكاسب الأخيرة التى حققها تنظيم داعش فى ولاية بورنو تشكل انتكاسة كبيرة نظرًا لأن قوات الأمن كانت قد واجهت الجماعة بشدة فى هذه المنطقة على مدار العام السابق لمنع الجماعة من إنشاء مناطق دعم قوية ولكنها الآن غير قادرة على ممارسة نفس المستوى من مواجهة الإرهاب والتطرف.

وقد أعطى المجلس العسكرى أولوية أكبر لمنافسة تنظيم داعش فى ولاية بورنو فى مقاطعة تيرا على أجزاء أخرى من البلاد فى العام الأول من حكمه بين أغسطس ٢٠٢٣ ويوليو ٢٠٢٤. وقد حدث ما يقرب من ربع جميع العمليات البرية فى هذه الفترة فى تيرا.

كما تضمن نشاط الحكومة فى المنطقة ارتفاعًا فى النشاط قبل وقت قصير من الكمين فى يوليو ٢٠٢٤. نفذت القوات النيجرية تسع عمليات ضد تنظيم داعش فى ولاية بورنو فى مقاطعتى بانكيلارى وتيرا، فى يوليو مقارنة بثمانى عمليات فى النصف الأول بالكامل من عام ٢٠٢٤.

وقد قدرت لجنة مكافحة الإرهاب فى يوليو أن هذه الجهود والتعبئة المجتمعية ربما ساهمت فى فشل تنظيم داعش فى ولاية بورنو فى إنشاء مناطق دعم قوية فى معظم هذه المنطقة. انخفضت تقارير الضرائب والتنقلات فى فترة ما بعد حكم المجلس العسكري.

وقد أدى الهجوم وعزل القوات النيجرية اللاحق إلى انخفاض كبير فى الهجمات ضد تنظيم داعش. وقد أدى الهجوم إلى تحطيم الروح المعنوية، مما دفع جنود مجهولين إلى الإبلاغ عن فرار ملازم واحد على الأقل وعدة جنود.

وقد أدى ضعف الروح المعنوية والافتقار إلى الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى دفع الجنود إلى تقليص العمليات الهجومية بشكل كبير.

وحاولت السلطات النيجرية إقامة هدنة مع تنظيم داعش فى ولاية باماكو، لكن الجماعة أعدمت مبعوثى الحكومة.

إن الدعم الأقوى الذى تقدمه داعش فى هذه المنطقة من شأنه أن يمكّن الجماعة من فرض ضغوط أكبر على الطرق التى تربط النيجر ببوركينا فاسو ومالي.

ويرتبط الطريق السريع N٥ بالطريق السريع N٢٣ الذى يربط شمال غرب النيجر وبوركينا فاسو، وتقع بانكيلارى على بعد أقل من ٢٠ ميلًا من الطريق السريع N١ الذى يربط غرب النيجر بمالي.

وتشن داعش بالفعل هجمات منتظمة على المدنيين وقوات الأمن الذين يسافرون على الطريقين N١ وN٢٣ ولكنها لم تفرض سيطرة غير متنازع عليها على أى من الطريقين إلى الحد الذى تسيطر فيه الآن على الطريق السريع N٥.

إن إضعاف تنظيم داعش فى منطقة الساحل الأفريقى لحرية حركة المدنيين أو العسكريين على هذه الطرق من شأنه أن يعيق قدرة دول الساحل على إجراء عمليات مشتركة تستهدف ملاذات الارهابيين على طول الحدود.

وافقت بوركينا فاسو ومالى والنيجر فى مارس على زيادة عمليات مكافحة الارهاب المشتركة على طول حدودها. وشاركت القوات النيجرية فى بعض الدوريات على طول الطرق الممتدة إلى بوركينا فاسو فى يونيو.

إن إضعاف تنظيم داعش فى دول الساحل لقدرة القوات النيجرية على استخدام هذه الطرق من شأنه أن يتحدى قدرتها على الاستمرار فى إجراء مثل هذه العمليات وتعزيز مناطق دعم الحدود التابعة لتنظيم داعش فى الساحل.

آثار السيطرة على الطرق

كما أن سيطرة داعش فى ولاية الساحل الأكبر على الطرق من شأنها أن تضر بالاقتصادات المحلية وتخلق فرصًا لفرض ضرائب أكبر على المواطنين.

يربط الطريق N١ شمال مالى بالموانئ فى بنين وتوجو عبر بوركينا فاسو والنيجر وهو جزء من ممرين تجاريين رئيسيين حددهما الاتحاد النقدى لغرب إفريقيا فى عام ٢٠٠٩.

يعد الطريق N٢٦ مهمًا للمجتمعات والاقتصادات المحلية عبر الحدود على جانبى حدود بوركينا فاسو والنيجر. يعد الطريق N٥ أيضًا شريانًا حيويًا لشبكة من الطرق الأصغر التى تربط القرى فى الزاوية الشمالية الغربية من النيجر وتمتد إلى بوركينا فاسو.

كما تعمل النكسة العسكرية فى شمال غرب النيجر على تقويض الدعم الداخلى للمجلس العسكرى النيجرى بين صفوف الجيش.

فقد انتقد الجنود النيجريون قرار القائد الإقليمى بعدم إرسال الدعم الجوى أو التعزيزات خلال كمين يوليو، ويقال إنهم غاضبون من قيادة المجلس العسكرى لعدم إرسال دعم إضافى لتحسين الوضع.

كما أن انخفاض الروح المعنوية والعزلة الذاتية فى بانكيلارى موجودة أيضًا فى أجزاء أخرى من شمال غرب النيجر.

فقد رفض الجنود العاملون بالقرب من الحدود الإقليمية لتيلابيرى وتاهوا إجراء دوريات بدون دعم جوى أو هجروا مواقعهم فى أعقاب كمين ضخم نصبه تنظيم داعش فى ولاية بورنو وأدى إلى تدمير قافلة فى يوليو.

وتقوض الهجمات شرعية المجلس العسكرى بين صفوف الجيش لأن الجزء الأكبر من القوات النيجرية دعمت رسائل قادة المجلس حول تصحيح استراتيجية الحكومة الديمقراطية لمكافحة الارهاب.

إن تدهور السيطرة على الشرايين الرئيسية للطرق فى غرب النيجر من شأنه أن يفاقم من المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها المجلس العسكري، والتى تهدد أيضًا دعمه الشعبي.

لا يزال المجلس العسكرى يعانى من عجز اقتصادى كبير بعد أن ساهمت العقوبات الإقليمية والدولية وتخفيضات المانحين فى خفض المجلس العسكرى لميزانيته لعام ٢٠٢٣ بنسبة ٤٠ فى المائة والتخلف عن سداد أربع دفعات ديون بلغ مجموعها ٥١٩ مليون دولار منذ توليه السلطة.

توقع البنك الدولى أن يكون النمو الاقتصادى فى النيجر فى عام ٢٠٢٤ أقل بنسبة ٤٥ فى المائة من تقديرات ما قبل حكم المجلس العسكري. أدت هذه القضايا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وساهمت فى سقوط ما لا يقل عن ١.١ مليون نيجيرى تحت عتبة الفقر المدقع منذ حكم المجلس، ليصل العدد الإجمالى إلى ١٤.١ مليون شخص - أى ما يقرب من ٥٤ فى المائة من السكان.

يُظهر الوضع فى النيجر ودول الساحل تطورًا خطيرًا مع توسع نفوذ تنظيم داعش فى ولاية الساحل، مما يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة. إن سيطرة التنظيم على الطرق الحيوية وشنه هجمات متكررة على قوات الأمن يعمّق الأزمات الأمنية والاقتصادية فى النيجر ويضعف قدرة الدول على التعاون لمكافحة الإرهاب.

كما أن انهيار الروح المعنوية بين القوات النيجيرية وانخفاض الدعم العسكرى يزيد من هشاشة الوضع، مما يمهد الطريق أمام التنظيم لتعزيز مواقعه وفرض سيطرته على مناطق واسعة.

إن استمرار هذا التصعيد سيؤدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية فى النيجر ويزيد من عزلة المجلس العسكرى الحاكم، مما يعزز فرص داعش فى استغلال الثغرات الأمنية والاقتصادية لفرض نفوذه بشكل أكبر.

كما أن التداعيات قد تمتد إلى دول الجوار مثل بوركينا فاسو ومالي، مما يعزز من انتشار التطرف ويزيد من تهديد الاستقرار الإقليمى بشكل عام. تحتاج دول الساحل إلى تحرك مشترك وسريع لتعزيز التعاون الأمنى والسياسى لمواجهة هذا التهديد المتنامى قبل أن يصبح أكثر تعقيدًا ويعصف بالمنطقة بأسرها.

فى ختام الموضوعين، يتضح أن التهديد الذى تشكله الجماعات الإرهابية فى أفريقيا، خاصة تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا (ISWAP) وداعش فى الساحل الإفريقي، ليس مجرد تحدٍ أمنى فقط، بل هو أزمة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

فى الهجوم الأخير فى داماساك، يُظهر تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا قدرة تكتيكية متنامية تهدف إلى إضعاف الدولة النيجيرية من خلال استهداف القوات العسكرية وزعزعة استقرار المجتمعات المحلية.

نجاح التنظيم فى السيطرة على نقاط التفتيش العسكرية والاستيلاء على الأسلحة يعكس مدى تعقيد هذا الصراع، خاصة فى ظل التحديات الجغرافية والحدودية التى تعيق جهود الحكومة النيجيرية وحلفائها فى التصدى لهذه الهجمات.

وفى ظل استمرار التنظيم فى استهداف القوات، سيظل الأمن الإقليمى فى بحيرة تشاد هشًا، مع احتمالات تصاعد النزاعات وتحويل المناطق المتأثرة إلى بؤر للتجنيد الجهادى والنشاط الإجرامي.

من ناحية أخرى، فإن تمدد داعش فى دول الساحل الإفريقى يمثل خطرًا أكبر على الاستقرار الإقليمي. فرض التنظيم سيطرته على الشرايين الحيوية فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو ليس فقط تقويضًا للحكومات الوطنية، بل هو تهديد مباشر للبنية التحتية والاقتصادية للدول المتضررة.

هذه السيطرة تجعل من الصعب على هذه الدول ضمان مرور آمن للموارد والبضائع، مما يزيد من حدة الفقر والتوترات الاجتماعية، ويخلق بيئة مواتية لتجنيد المزيد من الأفراد فى صفوف التنظيم.

الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذا التهديد تواجه تحديات متزايدة، خاصة مع نقص التنسيق الفعّال بين الدول وضعف القدرات العسكرية والاستخباراتية.

فى النهاية، من الواضح أن الحل لمواجهة هذه الأزمات يتطلب استراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية. لا بد من استثمار أكبر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مكافحة الإرهاب.

فقط من خلال معالجة الأسباب الجذرية للفقر والبطالة والتهميش الاجتماعى يمكن تقويض أسس التطرف العنيف فى هذه المناطق، والحد من انتشار الجماعات الإرهابية.