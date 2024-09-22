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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من اتحاد الكرة على أنباء استبعاد منتخب مصر من تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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علق وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على الأزمة الأخيرة بعد التقرير السويسري الذي يهدد باستبعاد منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2026.

وكشفت  صحيفة "بليك" السويسرية أن اتحاد الكرة المصري يواجه اتهامات بخرق بنود التعاقد مع أحد الشركات، حيث لم يسدد غرامة مستحقة عليه لدى الشركة السويسرية وأن تلك الغرامة صدرت من لجنة الانضباط لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 22 فبراير 2024، وتم منح الاتحاد المصري وقتها مهلة 30 يوم للسداد وهو ما لم يحدث. 

وقال وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري في تصريحات صحفية أن هناك نزاع قانوني مع الشركة السويسرية والقضية في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وأضاف المدير التنفيذي للجبلاية أن موقف اتحاد الكرة سليم في هذا النزاع وغير صحيح ما تم تداوله بشأن إمكانية استبعاد منتخب مصر من تصفيات كأس العالم القادمة

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى في التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

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