هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لتصعيد هجماتها على حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لزيادة وتيرة هجماته على حزب الله اللبناني، مستفيدًا من خطط عسكرية معدة مسبقا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله يخطط لتوسيع دائرة استهدافه لتشمل مناطق إضافية، قد تصل إلى جنوب مدينة حيفا.

وتم التأكيد على هذه المعلومات من خلال بث مباشر لقناة القاهرة الإخبارية، التي أفادت بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل بنوده، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف مع الحق في مواجهة ما وصفه بـ"انتهاك صارخ للمواثيق الدولية" باستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، ووثق بث مباشر من وكالة "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت بعد أن سمع سكان المنطقة دوي انفجار قوي.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله، وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن "نجاح عملية الاغتيال سيكون زلزالًا لحزب الله".

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، موضحًا أن تل أبيب مستمرة في ملاحقة حزب الله، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

تستمر التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث لا تزال هناك مخاوف من تصعيد خطير للأوضاع، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة في المنطقة.