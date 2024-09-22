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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربى الغضب.. مارتينيز يقود تشكيل إنتر لمواجهة ميلان

إنتر وميلان
إنتر وميلان
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر تشكيل فريقه الذى يخوض به "ديربى الغضب"، أمام نظيره ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق إنتر كالتالى:
حراسة المرمى: سومر.
خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.
خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مخيتريان، ديماركو.
خط الهجوم: تورام ، لاوتارو مارتينيز.
ويحتل إنتر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ8 نقاط، بينما ميلان في المركز العاشر بـ5 نقاط.

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