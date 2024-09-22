أبرزها “رأس بناس” ومحطة متعددة الأغراض بسفاجا.. مشروعات عملاقة تُعيد رسم خريطة الغردقة على طريق التقدم

تواصل مدينة الغردقة، جوهرة ساحل البحر الأحمر، مسيرتها نحو التطور والازدهار، حيث تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة تساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ويستعرض التقرير أحدث التطورات في المدينة، مع التركيز على مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومشروع رأس بنّاس ومحطات تحلية المياه.



مشاريع عملاقة تُعيد رسم خريطة الغردقة:



اولا.. مشروع المحطة المتعددة ميناء الاغراض بميناء سفاجا البحري

يعتبر مشروع المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا، أحد أهم المشروعات القومية، وتعد المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، كما ستخدم المحطة جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي، وأعمال التصديروالاستيراد، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

يبلغ طول أرصفة المحطة 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17 مترا، مما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، كما تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة اجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات، والتمدد المستقبلى، وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

ثانيا .. مشروع رأس بناس:

يعد مشروع رأس بناس هو مشروع ضخم يهدف إلى تطوير منطقة ساحلية على البحر الأحمر، ويتوقع أن يتفوق على مشاريع سابقة مثل رأس الحكمة وجنة. المشروع يمتد على مساحة واسعة ويضم العديد من المكونات التي تجعله وجهة جاذبة للاستثمار

وتتمتع منطقة رأس بناس، بجمال طبيعي خلاب، وشواطئ رملية بيضاء، ومياه صافية، وشعاب مرجانية متنوعة.

وسوف يوفر المشروع مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، بما في ذلك الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الصحية، والملاعب الرياضية، والمراكز التجارية، والمناطق الترفيهية.

يصمم المشروع هندسيا، بأسلوب مستدام يحافظ على البيئة البحرية والنظام البيئي المحلي، بحيث يوفر فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة عديدة ومنها علسطي سبيل المثل العقارات، والسياحة، والتجارة، يعتبر رأس بناس أحد أكبر المشاريع الساحلية في المنطقة، ويطمح إلى أن يكون وجهة سياحية عالمية.

يجمع المشروع بين عناصر السياحة الترفيهية والسياحة البيئية والسياحة الثقافية، ويتم تزويد المشروع ببنية تحتية متكاملة من الطرق والمواصلات والاتصالات.

وتعتبر رأس بناس، من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف وجزر حماطة ووادي الجمال وغيرها.

وتمتاز بنقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة.

وتقع رأس بناس، على ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، وتمتد منطقة رأس بناس نحو 50 كليو متر داخل مياة البحر الاحمر.

ثالثا..محطات تحلية المياه: تساهم هذه المحطات في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه العذبة، مما يدعم النمو السكاني والمشاريع التنموية في المنطقة.



بالإضافة إلى المشاريع المذكورة أعلاه، تشهد الغردقة تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى التي تهدف إلى: تحسين البنية التحتية، ومنها علي سبيل المثال، توسعة الطرق، تطوير شبكات الصرف الصحي والمياه، كلها أعمال تساهم في تسهيل الحركة وتوفير حياة أفضل للسكان والزوار.

فضلا عن تعزيز السياحة، وذلك إنشاء فنادق جديدة ذات مستوى عالمي، تطوير المرافق الترفيهية والشواطئ، تنظيم فعاليات سياحية متنوعة، كل ذلك يساهم في جذب المزيد من السياح وزيادة الإيرادات.

كما يجب تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة البحرية والشاطئية، تشجيع السياحة المستدامة، كلها إجراءات ضرورية للحفاظ على جاذبية الغردقة على المدى الطويل.

ومن جانبهم؛ أعرب العديد من سكان الغردقة عن تفاؤلهم بالمستقبل، مشيرين إلى أن المشاريع الجارية ستساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح فرص عمل جديدة. كما أكد الخبراء أن هذه المشاريع ستضع الغردقة على خارطة السياحة العالمية وستجعلها مركزًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.

تعتبر الغردقة نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. مع استمرار تنفيذ هذه المشاريع العملاقة، فإن الغردقة تتجه نحو مستقبل واعد ومزدهر.