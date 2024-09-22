نائب محافظ دمياط توزع 1000 شنطة مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، احتفالية «راجع مدرستي» الذي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وبحضور العميد محمد خليفة، المستشار العسكري، و محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، و محمد حمزاوي، مدير عام الإدارة التعليمية بدمياط، والمعتصم بالله الجندي منسق مؤسسة حياة كريمة.

ووزعت نائب المحافظ "1000" شنطة بمستلزماتها المكتبيه بنطاق المحافظة، منها 200 شنطة للأسر الموجودة في المدرسة العسكرية، حيث يتم توزيعه بالتوازي بنطاق المحافظة علي الأسر الأولي بالرعاية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعربت المهندسة شيماء الصديق، عن سعادتها بجهود مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، لدعم الحالات المستحقة وتخفيف العبء عنهم خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أشادت نائب المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي يطلقها رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكدة على استمرار التعاون بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرات رئيس الجمهورية (حياة كريمة، وبداية جديدة لبناء إنسان) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه، أعرب المعتصم بالله الجندي، عن سعادته بوجود المهندسة شيماء الصديق بالاحتفالية، مؤكدًا أن مؤسسة حياة كريمة تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية للمواطنين، وذلك لرفع العبء عنهم، بالإضافة لتجهيز العرائس وتوفير الكراسي الكهربائية المتحركة.

كما توجه العميد محمد خليفة، بالشكر إلى مؤسسة حياة كريمة، لجهودها المبذولة بالمحافظة،

لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجا في مواجهة أعباء العام الدراسي ومستلزمات الدراسة.

وفي نهاية الاحتفالية حرصت المهندسة شيماء الصديق، على توزيع الشنط والمستلزمات للأسر، مؤكدة دعم المحافظة الكامل لهم، كما حرصت على ألتقاط الصور مع بعض الأسر.