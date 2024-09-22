بدء عزاء ضاضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

بدأ منذ قليل، عزاء ضاضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمنطقة إمبابة، وذلك بعد وفاته أمس السبت إثر سقوطه من شرفة الدور العاشر بالعقار الذي يقطن به مع جدته، وذلك بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وفشلت محاولات إنقاذه.

المهن الموسيقية تنعى ضاضا

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد نعت ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، الشهير بـ ضاضا، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مصطفى كامل ينعى ضاضا

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البريء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.

ورحل عن عالمنا رضا أو ضاضا نجل المطرب إسماعيل الليثي الذى اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر.