قمة البريميرليج.. الدقائق الأخيرة تمنح مانشستر سيتي "نقطة" التعادل أمام أرسنال

تعادل فريق مانشستر سيتى فى الدقائق الأخيرة أمام ضيفه ارسنال، فى قمة البريميرليج، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

افتتح النرويجى إيرلنج هالاند أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتى فى الدقيقة التاسعة، بينما جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب ريكاردو كالافيوري فى الدقيقة 22، وجاء الهدف الثانى لأرسنال عن طريق اللاعب جابرييل ماجاليس فى الدقيقة الـ 45، وفى الدقيقة الـ 98 سجل جون ستونز هدف التعادل للسيتيزينز.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب لياندرو تروسارد فى الدقيقة الـ 45 من الشوط الأول لصالح فريق ارسنال.

بهذا التعادل انتزع فريق مانشستر سيتى القمة وأنفرد بها برصيد 13 نقطة، كما رفع فريق ارسنال رصيده الى النقطة الـ 11 فى المركز الرابع.

