حملة بالعريش لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والسناتر

شن مجلس مدينة العريش اليوم حملة مكبرة علي مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية غير القانونية من خلال لجنة مشكلة برئاسة اللواء أسامة احمد محمد عفش رئيس مجلس ومدينة العريش اليوم الاحد وايهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة العريش وقسم شرطة ثان العريش ومدير الإدارة التعليمية ومعاونية ومدير إدارة المتابعة بمجلس مدينة العريش وإدارة التراخيص التجارية والاشغالات و قسم الكهرباء .

يأتي ذلك بناء على توجيهات وقرار محافظ شمال سيناء بشأن تشكيل لجان حصر مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية غير القانونية بمدينة العريش واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك المراكز وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ومرّت اللجنة على أماكن مراكز الدروس الخصوصية والسناتر، كما قامت اللجنة باتخاذ اللازم حيال المراكز المخالفة وتشميعها بالشمع الاحمر من قبل الضبطية القضائية.