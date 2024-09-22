محافظ أسوان: لا إصابات بالكوليرا والوفيات الـ5 لا علاقة لهم بالنزلات المعوية

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تطورات ما يحدث في أسوان حاليا بمنطقتي «أبو الريش – دراو» من إصابات للمواطنين، مضيفا هناك إجراءات عدة تم اتخاذها ولا إصابات بالكوليرا كما أشيع على منصات التواصل الاجتماعي، وعدد الوفيات وفق آخر بيان 5 أفراد؛ بسبب أمراض غير النزلات المعوية المنتشرة.

وأضاف اللواء إسماعيل كمال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «نسبة الوفيات بأسوان لم تتزايد خلال تلك الفترة وإنما في مستواها الطبيعي، والإصابات المتواجدة بالمستشفى الآن غير مقلقة، وتناولت المياه في أبو الريش أمام المواطنين لإظهار مدى سلامتها».

وبشأن شائعات تصريف مصنع كيما في إحدى محطات المياه بنهر النيل، واصل المحافظ: تم عمل محطة معالجة صناعية لمياه الصرف الصناعي بعد فترة معاناة، وعمل تحاليل دورية للمياه بالمحطة، وإضافة الكلور للمحطات يضاف بنظام أوتوماتيكي، ونعمل على تغيير منظومة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكمل: «نجهز احتفال كبير في أسوان لبدء الموسم السياحي يوم الجمعة المقبل، ونتابع الأفواج السياحية والحجوزات بالفنادق ولم يتم إلغاء فوج واحد، وهناك من يسعى لإثارة الذعر بين المواطنين».