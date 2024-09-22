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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: عينات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية

الفرق الفنية تأخذ
الفرق الفنية تأخذ عينات مياة الشرب من الشبكات والمحطات
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم المياه لإستكمال أعمال آخذ العينات من المحطات والمرشحات والشبكات والمنازل ، وقد قام أعضاء الفرق الفنية برفقه اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بتفقد محطة مياه الشرب بالرقبة ( 1 و 2 ) بمركز دراو ، وأيضاً محطة أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) حيث تم قياس مؤشرات الكلور والعكارة .

نتائج التحاليل تؤكد مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية 

وأكدت نتائج التحاليل مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ( ٤٥٨ ) لسنة ٢٠٠7 ، كما تم القيام بمقابلة الأهالى وتناول مياه الشرب من منازلهم للتأكيد على سلامة وجودة المياه وخلوها تماماً من أى ملوثات .

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