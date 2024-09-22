محافظ أسوان: عينات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم المياه لإستكمال أعمال آخذ العينات من المحطات والمرشحات والشبكات والمنازل ، وقد قام أعضاء الفرق الفنية برفقه اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بتفقد محطة مياه الشرب بالرقبة ( 1 و 2 ) بمركز دراو ، وأيضاً محطة أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) حيث تم قياس مؤشرات الكلور والعكارة .

نتائج التحاليل تؤكد مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية

وأكدت نتائج التحاليل مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ( ٤٥٨ ) لسنة ٢٠٠7 ، كما تم القيام بمقابلة الأهالى وتناول مياه الشرب من منازلهم للتأكيد على سلامة وجودة المياه وخلوها تماماً من أى ملوثات .

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