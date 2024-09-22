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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

برلماني لبناني: رغم سخونة القصف.. الأمور لم تخرج عن قواعد الاشتباك

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
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قال البرلماني اللبناني مصطفى علوش إن صواريخ حزب الله وصلت إلى عمق يقرب من 50 كيلومترا داخل الأراضي المحتلة، مؤكدا أنه على الرغم من سخونة القصف تبقى الأمور ضمن ما يسمى بقواعد الاشتباك.

وأضاف مصطفى علوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على القناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية محصورة في المناطق المتواجدة على الحدود مع عمق متفاوت.

ونفى أن يكون حزب الله لديه القدرة على الرد بنفس مستوى ما حدث له على مدى الأسبوع الماضي، لأن عملية إسرائيل كانت منسقة بتكنولوجيا عالية وقدرات عسكرية تتفوق بمئات المرات على ما يمكن أن يقوم به حزب الله.  

البرلماني اللبناني صواريخ حزب الله