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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تحذر بيلاروس من تداعيات اجتماع لوكاشينكو مع رئيس "دونيتسك"

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
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حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من تداعيات اجتماع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو مع رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين على العلاقات بين بين البلدين.

وذكرت الخارجية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية اليوم الأحد - "أننا ندين بشدة مظهرًا آخر من مظاهر تجاهل جمهورية بيلاروس لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وهو عقد اجتماع رسمي بين ألكسندر لوكاشينكو ودينيس بوشيلين ممثل سلطات الاحتلال الروسية في الجزء المحتل مؤقتًا من منطقة دونيتسك في أوكرانيا".

وأوضحت "أن هذا الاجتماع الذي جرى في مينسك يوم 19 سبتمبر الجاري كان تأكيدًا آخر على أن موقف السلطات البيلاروسية الحالية بشأن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ليس له علاقة بالقانون الدولي أو الالتزامات الدولية لجمهورية بيلاروس".

وأكدت "رفض أوكرانيا للخطاب لوكاشينكو بشأن مبادئ التعاون مع الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وتعتبره دليلًا آخر على "دعم الحرب العدوانية ضد بلدنا"، بحسب البيان.

وتابعت "أن الإجراءات غير الودية للقيادة السياسية البيلاروسية لا يمكن أن تظل دون رد مناسب وستكون لها عواقب سلبية على العلاقات الثنائية".

الخارجية الاوكرانية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو دونيتسك