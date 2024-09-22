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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يقلب الطاولة على فولفسبورج ويضربه بأربعة أهداف

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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قلب فريق باير ليفركوزن تأخره إلى فوز ساحق على نظيره فولفسبورج، بأربعة أهداف لثلاثة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الألمانى لكرة القدم.
أحرز رباعية ليفركوزن اللاعب فلوريان فيرتز فى الدقيقة الـ 14 من بداية اللقاء، جوناتان تاه فى الدقيقة الـ 32، وبييرو هينكابي فى الدقيقة الـ 48، وفى الدقيقة الأخيرة سجل فيكتور بونيفاس هدف التقدم.
بينما جاءت ثلاثية فولفسبورج عن طريق اللاعب نوردي موكيلي، الذى سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الخامسة، وسيباستيان بورنوا فى الدقيقة الـ 37، وماتياس سفانبيرج فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء. 
هذا الفوز رفع من رصيد باير ليفركوزن إلى 9 نقاط فى وصافة ترتيب الدورى، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند ثلاث نقاط فى المركز الـ 13.

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