للأمهات.. 6 مكونات مهمة عند تحضير اللانش بوكس

مع بداية العام الدراسى تحرص الأمهات. علي تحضير اللانش بوكس لأبنائهم لتناول الوجبات أثناء فترة الراحة في المدرسة ، ولذا نقدم بعض المكونات المفيدة في تحضير اللانش بوكس.

الفاكهة المجففة

من الضروري أن يتضمن اللانش بوكس الفاكهة المجففة ومنها: المشمش، حيث يتضمن قيمة غذائية عالية.

الخضراوات

تعد من أهم المكونات اللي من الضروري توافرها بشكل يومي في غذاء طفل، وذلك بالإضافة ولكونها مصدر مهم للفيتامينات و تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، واللي بتحمي طفلك من الأمراض المزمنة. وممكن إضافة شرائح الطماطم، أو الخيار، أو قطع صغيرة من الجزر، جانبي يساعد طفلك يكمل اليوم بدون جوع، أو ممكن تضيفيها داخل الخبز اللي هيتناوله طفلك بجانب باقي المكونات،.

3- الجبن ومنتجات الألبان:

تناول الجبن بشكل يومي غير صحي لطفلك، حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح والدهون، والتي قد تتسبب في ضرر بصحة طفلك.

. 4- الماء

تأكدي من من شرب طفلك للمياة، حيث أن الألبان والعصائر ، لا غني عن الماء مح، وعلشان كدا لازم تتأكدي إنك بتمنحي طفلك كمية مناسبة من المياه يوميًا، بحيث ما يتعرضش للعطش أثناء يومه الدراسي، وما يلجأش لشرب المياه من زجاجة حد من زمايله، لإن السلوك دا يعد من أكبر سبب لانتشار العدوى بين الأطفال الصغيرين.

5- العصير الطبيعي

يحتوي العصير المعلب اللي بيحتوي على مواد حافظة، ومكسبات طعم بعصير ، فمن الأفضل أن يحتوي العصير الطبيعي علي مكونات موجودة في المنزل.

6.المعجنات

من الضروري. ان تخبزي بمنزلك بعض المعجنات ومنها الكعك العادي، و الكب كيك، أو بعض المعجنات، الميني بيتزا، والبسكويت البيتي، وتلك تعد صحية لطفاك وافضل من المنتجات الجاهزة المتوفرة في المحلات.