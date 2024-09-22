أهالى قرى مركز دراو يشكرون محافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

قدم أهالى قرى مركز دراو شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للخطوات والإجراءات السريعة التى اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للتعامل مع الحالات التى تعرضت للإصابة بنزلات معوية، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم مما ساهم فى تماثلهم للشفاء، ومتابعة ذلك من خلال الفرق الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى قيام الفرق الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأخذ عينات من المياه بالمحطات والمرشحات والمنازل، والتأكد من جودتها وصلاحيتها لبث الطمأنينة فى نفوسهم، وهو الذى تكامل بالزيارات الميدانية للمحافظ لقرى غرب النيل بدراو ، وإتخاذ إجراءات فورية لحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم بتنفيذ مشروعات كانت متعثرة منذ سنوات.

جاء ذلك أثناء إستقبال محافظ أسوان لوفد من أهالى وممثلى قرى دراو فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات التنفيذية المعنية .

استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الرقبة ضمن مشروع صرف صحى بنبان بتكلفة 500 مليون جنيه

ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل كمال على أن مركز دراو تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، ومن خلال التنسيق مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى سيتم البدء فى إستكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية الرقبة ضمن مشروع صرف صحى بنبان حيث سيتم بدء تنفيذ الأعمال فى محطات الرفع والشبكات والإنحدار ، وكذا محطة المعالجة بطاقة 7/10 ألف م3 يوم ، وبأطوال 23 كم بالرقبة ، و 50 كم ببنبان ، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه .

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم توفير 2 سيارة لكسح مياه الصرف لمدة شهر بالمجان بالتعاون بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدراسة تغيير مواسير المياه داخل القرى لرفع كفاءتها ، علاوة على التنسيق لتنظيم مهرجان الفروسية لما يمثله من أهمية لأهالى دراو .

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