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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع انجية في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد
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انتهى لقاء فريق نانت، المحترف ضمن صفوف المصرى مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطنى، مع مستضيفه فريق أنجية، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
احرز هدفى اللقاء اللاعب جوهان ليبينانت فى الدقيقة الـ 18 لصالح فريق نانت، بينما تعادل حمد عبد اللي لصالح انجية من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 22 من عمر اللقاء.
هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد نانت 8 نقاط، فى المركز الخامس، بينما اصبح رصيد أنجية نقطتين فى قاع ترتيب الدورى الفرنسى.

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