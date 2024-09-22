ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن ويدعو لمحاسبته

دان حالوتس
دان حالوتس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بحياة بقية الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من قيام ضباط الشرطة الإسرائيلية بإبعاده بالقوة من مظاهرة تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خارج مقر إقامة نتنياهو في قيسارية، حسبما ذكرت صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية اليوم الأحد.

وقال حالوتس في تصريحات أوردتها الصحيفة الإسرائيلية: "كنا في موقعين للاحتجاج في قيسارية، وتظاهرنا هناك مع المتظاهرين والعديد من السكان المحليين. لقد اتخذ نتنياهو قرارا بمواصلة التضحية بالرهائن، ونحن لن نتركه يفلت من العقاب".  

رئيس اركان الجيش الاسرائيلي نتنياهو