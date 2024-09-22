أسعار بيع المحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية بالمزاد العلني بدمياط الجديدة

عقدت اليوم بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، جلسة البيع بالمزاد العلني لـ 15 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح بين 14 إلى 37 مترًا مربعًا، و4 وحدات مهنية وإدارية، بمساحات تتراوح بين 50 إلى55 مترا مربعا، بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.



وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد للمحلات بأسعار تتراوح بين 108500 جنيه و 182000 جنيه بإجمالي مبلغ 32244500 مليون جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للوحدات المهنية والإدارية ما بين 31000 جنيه و 37000 جنيه، بإجمالى مبلغ 7332620 مليون جنيه.

وأشار رئيس الجهاز ،إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلو مجلس الدولة ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و ووزارة المالية، وشرطة التعمير.



أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم إستكمال سداد نسبة ( 10% ) + ( 1% ) مصاريف إدارية + ( 0.5% ) لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،للمحلات والوحدات الإدارية والمهنية.

أضاف رئيس الجهاز، أنه يتم إستكمال سداد "نسبة ( 25% ) + (1% ) مصاريف إدارية + (0.5%) لصالح مجلس الأمناء" من الفيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد،ويتم سداد (5%) من القيمة الإجمالية وديعة صيانة، خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام.

ولفت إلى أنه، بالنسبة للمبلغ الباقي وقدره (90%) للمحلات التجارية والوحدات المهنية والإدارية، يجرى سداده بأنظمة تقسيط ميسرة، وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .

واشار إلى تنوع أنشطة المحلات والوحدات الإداريةوالمهنية التى تم بيعها لخدمة الإحتياجات المختلفة لسكان سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة.

نوه رئيس الجهاز، أن هذا الطرح يأتى في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،وحرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات المختلفة لقاطنى المدينة، وتعظيم الإستفادة من الموارد المالية الناتجة عن مثل هذه الطروحات فى الصرف منها مستقبلا على أعمال التشغيل والصيانة بالمدينة.