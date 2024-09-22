الخارجية الأمريكية: نقف إلى جانب شعب مالي في جهوده نحو تحقيق الديمقراطية والسلام الدائم

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، عن دعم بلاده الثابت لشعب مالي، لا سيما في جهود تحقيق الديمقراطية والسلام الدائم.

وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية "نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب مالي بالذكرى الرابعة والستين لاستقلاله".

وأضاف: "منذ ذلك اليوم، كانت الولايات المتحدة شريكا ثابتا لشعب مالي، حيث ساعدت في بناء مستقبل أفضل من خلال التعاون في مجالات الصحة والتعليم والحوكمة والأمن وغيرها من المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "تدرك الولايات المتحدة التضحيات العديدة والأرواح التي فقدت بسبب المنظمات (المسلحة) العنيفة هذا العام. ونحن نقف إلى جانب شعب مالي في جهودكم لتحقيق الديمقراطية والسلام الدائم والازدهار".