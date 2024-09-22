النيابة الإدارية تكلف فريقًا لمعاينة إحدى مؤسسات دور رعاية الأيتام بسوهاج

تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال تكثيف جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، وتفعيلاً للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية نحو الاهتمام بشكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها.

وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة، من انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية يتضمن صورًا بها ما قد يثير شبهة إساءة معاملة لعدد من الأطفال المقيمين بإحدى مؤسسات دور رعاية الأيتام بمحافظة سوهاج.

قام المستشار شعبان عبدالغني – القائم بأعمال مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، ضم كلًا من المستشارة إسراء محمد ثابت – الوكيل العام، و عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، وأسماء حسن عبد الكريم - وكيل النيابة، بالانتقال لمقر المؤسسة، وبصحبتهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، ومدير إدارة الشئون الاجتماعية بسوهاج.

وقام فريق النيابة بالمرور على كافة أقسام المؤسسة وإجراء المعاينة على الطبيعة، ولقاء الأطفال المقيمين بها والاستماع لهم، وسماع أقوال عدد من مشرفيها، وفحص كافة المستندات والدفاتر الخاصة بالمؤسسة.

وبناءً عليه قرر عصام أبو كريشة - رئيس النيابة، الآتي:

١) تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج -وعلى وجه عاجل- بإعداد تقرير شامل ومفصل عن فحص كافة أعمال المؤسسة، وأعمال المتابعة التي أجريت لها وتحديد المخالفات والمسئولين عنها.

٢) تكليف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بسرعة تشكيل فريق طبي لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال، والوقوف على حالتهم الصحية، وإعداد تقرير مفصل عن إجراءات تقديم الرعاية الطبية لأطفال المؤسسة في ضوء أحكام قانون الطفل والتعليمات المنظمة، وبيان مدى وجود مخالفات بشأنها من عدمه والمسئولين عنها.

وجارٍ استكمال التحقيقات فيما كشفت عنه المعاينة من مخالفات وتحديد المسئولين عنها وفقًا للقانون.