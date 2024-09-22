الدوري الإيطالي.. بولونيا تهزم مونزا في عقر دارها

فاز فريق بولونيا على مضيفه مونزا، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية القاء عن طريق اللاعب كاسبير اوربانسكي فى الدقيقة الـ 24 لصالح بولونيا، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب سانتياغو كاسترو فى الدقيقة الـ 80 ، بينما جاء هدف مونزا الوحيد عن طريق اللاعب ميلان ديوريتش فى الدقيقة الـ 43 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق بولونيا رصيده إلى 6 نقاط، ليحقق اول انتصار له فى الدورى هذا الموسم، ويحتل المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد مونزا عند 3 نقاط فى المركز الـ 18.