ads
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى أشمون العام يحقق إنجازًا طبيًا جديدًا في تركيب أنبوب التغذية المعدية

جانب من العملية
جانب من العملية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن نجاح فريق طبي بمستشفى أشمون العام في تحقيق إنجاز طبي جديد يتمثل في تركيب أنبوب تغذية معدية باستخدام منظار المعدة، وذلك لأول مرة في المستشفى، وجاء هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن العملية تمت تحت إشراف مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم السيد ناصر، وبقيادة الدكتور أحمد هلال محجوب، رئيس قسم الأمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي. 

وأضاف أن المريض، الذي يعاني من حالة خضرية بعد توقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية، كان قد فقد القدرة على البلع، وظل طريح الفراش لأكثر من شهر، وقد أسهم هذا الإجراء الطبي في فتح آفاق جديدة لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية بديلة.

وأكدت المستشفى جاهزيتها لاستقبال الحالات المماثلة من مختلف أنحاء محافظة المنوفية، مع توفر أنابيب التغذية المعدية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات.

 

الامراض الباطنه الجهاز الهضمي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أمراض الباطنة محافظة المنوفية