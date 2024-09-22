مستشفى أشمون العام يحقق إنجازًا طبيًا جديدًا في تركيب أنبوب التغذية المعدية

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن نجاح فريق طبي بمستشفى أشمون العام في تحقيق إنجاز طبي جديد يتمثل في تركيب أنبوب تغذية معدية باستخدام منظار المعدة، وذلك لأول مرة في المستشفى، وجاء هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن العملية تمت تحت إشراف مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم السيد ناصر، وبقيادة الدكتور أحمد هلال محجوب، رئيس قسم الأمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي.

وأضاف أن المريض، الذي يعاني من حالة خضرية بعد توقف عضلة القلب نتيجة صدمة كهربائية، كان قد فقد القدرة على البلع، وظل طريح الفراش لأكثر من شهر، وقد أسهم هذا الإجراء الطبي في فتح آفاق جديدة لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى تغذية بديلة.

وأكدت المستشفى جاهزيتها لاستقبال الحالات المماثلة من مختلف أنحاء محافظة المنوفية، مع توفر أنابيب التغذية المعدية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات.