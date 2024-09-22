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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ختام النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للرياضات البحرية بالجونة

الجونة
الجونة
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اختتمت فعاليات المهرجان الدولي للرياضات في نسخته الرابعة  بالجونة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة واسعة من عشاق الرياضات المائية. يُنظم المهرجان من قِبل "فلاي إيفنتس" على شاطئ منتجع الجونة.


يأتي هذا المهرجان ضمن إطار مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، الذي يشمل العديد من الأنشطة المثيرة، ويتضمن مهرجان الرياضات المائية مسابقات في الكايت سيرفينغ، الوايك بورد، سباقات اليخوت، وتجديف الزوارق. هذه الأنشطة تجعل المهرجان حدثًا رياضيًا مميزًا على الصعيدين المحلي والعالمي.

يأتي هذا المهرجان ضمن اجندة وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى تعزيز السياحة الرياضية من خلال تنظيم فعاليات محلية وعالمية مميزة

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المهرجان إلى تعزيز السياحة الرياضية في مصر، من خلال تنظيم فعاليات محلية ودولية مميزة.


ويُعد مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية من أبرز الأحداث التي تجذب عشاق الرياضات المائية، سواء داخل مصر أو على مستوى العالم.

وزارة الشباب والرياضة المهرجان الدولي للرياضات البحرية بالجونة احمد محمدي