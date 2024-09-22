مع بداية "الخريف".. تعرف على الاضطراب العاطفي الموسمي.. تأثيرات نفسية من قلة ضوء الشمس وقصر النهار

الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب "SAD"، ويحدث خلال فصول معينة من العام، غالبًا في الخريف أو الشتاء، ويُعتقد أن الأيام الأقصر وقلة ضوء النهار قد تؤدي إلى حدوث تغير كيميائي في الدماغ يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

لذا إذا بدأت تلك الأعراض في الظهور عليك مع قدوم فصل الخريف وبدايته فلكيا اليوم، نقدم هذا التقرير لك.

البداية الفلكية اليوم

أعلن مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن فصل الصيف انتهى فلكياً ورسمياً واليوم الأحد 22 سبتمبر هو البداية الفلكية والرسمية لفصل الخريف ومدته هذا العام هو 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة.

كما أضاف "مركز المناخ" أنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفاً في نصف الكرة الشمالي وربيعاً في نصف الكرة الجنوبي.

طقس الخريف

وأشار المركز إلى أن فصل الخريف عادته أنه مهادن معتدل لكن في السنوات الأخيرة أصبح أكثر تمرداً، ومتوقع أن يكون هذا العام أكثر صخباً.

الخريف هو فصل انتقالي ينقل الأجواء من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد تدريجياً، وفصل الخريف يغلب عليه الاعتدال في درجات الحرارة، كما يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء، كما تتخلله موجات من الاضطرابات الجوية، بحسسب ما أعلنه المركز اليوم في بيانه.

مرحلة البلوغ والاكتئاب الموسمي

بحسب منظمة "جون هوبكينز" المتخصصة في البحوث الطبية، غالبًا ما يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي في مرحلة البلوغ، ويزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر، وهو نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وتتأثر النساء به أكثر من الرجال.

يُعتقد أن قلة ضوء الشمس وقصر النهار مرتبطان بتغير كيميائي في الدماغ، وقد يكونان جزءًا من سبب الاضطراب العاطفي الموسمي.

تم ربط الميلاتونين، وهو هرمون مرتبط بالنوم، أيضًا بالاضطراب العاطفي الموسمي، ينتج الجسم بشكل طبيعي المزيد من الميلاتونين عندما يكون الجو مظلمًا.

لذلك عندما تكون الأيام أقصر وأكثر ظلامًا، يتم إنتاج المزيد من الميلاتونين.

أنواع الإكتئاب الموسمي

الاكتئاب الذي يبدأ في الخريف، ويطلق على هذا النوع أيضًا اسم الاكتئاب الشتوي. تبدأ أعراض الاكتئاب في أواخر الخريف وحتى أوائل أشهر الشتاء، وتخف خلال أشهر الصيف.

الاكتئاب الذي يبدأ في الربيع ويطلق على هذا النوع أيضًا اسم الاكتئاب الصيفي. تبدأ أعراض الاكتئاب في أواخر الربيع وحتى أوائل الصيف وهذا النوع أقل شيوعًا.

أكثر الأعراض شيوعا

هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا للاكتئاب الموسمي:

زيادة النوم والنعاس أثناء النهار. فقدان الاهتمام والمتعة في الأنشطة التي كان يتمتع بها سابقًا. الانسحاب الاجتماعي وزيادة الحساسية للرفض. الانزعاج والقلق. الشعور بالذنب واليأس.

6-التعب المفرط (الإرهاق).

7-انخفاض الرغبة الجنسية.

8-انخفاض القدرة على التركيز.

9-صعوبة التفكير بوضوح.

10- زيادة الشهية، وخاصة للحلويات والكربوهيدرات.

11- زيادة الوزن.

12- مشاكل جسدية، مثل الصداع.

وتميل الأعراض إلى العودة ثم التحسن في نفس الأوقات تقريبًا كل عام، وقد تبدو أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي مشابهة لأعراض أمراض الصحة العقلية الأخرى.

عوامل الخطورة

بحسب "مايو كلينك"، عيادات بحثية بأمريكا غير هادفة للربح، هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالاضطراب العاطفي الموسمي تشمل:

التاريخ العائلي: قد يكون الأشخاص المصابون بالاضطراب العاطفي الموسمي أكثر عرضة لوجود أقارب بالدم يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي أو شكل آخر من أشكال الاكتئاب.

الاكتئاب الشديد أو الاضطراب ثنائي القطب: قد تتفاقم أعراض الاكتئاب موسميًا إذا كنت تعاني من إحدى هذه الحالات.

العيش بعيدًا عن خط الاستواء: يبدو أن الاضطراب العاطفي الموسمي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعيشون في أقصى شمال أو جنوب خط الاستواء.

قد يكون هذا بسبب انخفاض ضوء الشمس خلال فصل الشتاء والأيام الأطول خلال أشهر الصيف.

انخفاض مستوى فيتامين د: يتم إنتاج بعض فيتامين د في الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس. يمكن أن يساعد فيتامين د في تعزيز نشاط السيروتونين.

قد يؤدي قلة ضوء الشمس وعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الأطعمة والمصادر الأخرى إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم.

العلاج

تختلف علاجات الاكتئاب الشتوي عن علاجات الاكتئاب الصيفي. وقد تشمل أيًا من هذه العلاجات بحسب منظمة "جون هوبكينز":

التعرض لأشعة الشمس: يمكن أن يساعد قضاء الوقت في الخارج أو بالقرب من النافذة في تخفيف الأعراض.

العلاج بالضوء: إذا لم يكن من الممكن زيادة ضوء الشمس، فقد يساعد التعرض لضوء خاص لمدة معينة من الوقت كل يوم.

بعض مصادر الضوء هي الأفضل للاكتئاب الموسمي. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على توصية.

العلاج النفسي: يساعد العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج بين الأشخاص في تغيير وجهات النظر المشوهة التي قد تكون لديك عن نفسك والبيئة المحيطة بك. يمكن أن يساعدك على تحسين مهارات العلاقات بين الأشخاص.

ويمكن أن يساعدك في تحديد الأشياء التي تسبب لك التوتر وتعلم كيفية إدارتها.