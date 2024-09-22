الدورى الإسباني.. أتلتيك بيلباو تضرب شباك سيلتا فيجو بالثلاثة

حقق فريق أتلتيك بيلباو، فوزًا كبيرًا على ضيفه سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لمرة القدم "لليجا".

احرز ثلاثية أتلتيك بيلباو اللاعب جوركا جوروزيتا فى الدقيقتين الرابعة و الـ 40، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب ألفارو دجالو فى الدقيقة الـ 80، بينما جاء هدف سيلتا فيجو الوحيد عن طريق اللاعب اياجو اسباس فى الدقيقة الـ 25 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى النقطة الـ 13 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 9 نقاط، فى المركز الثامن من ترتيب الليجا.

