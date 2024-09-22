تفجيرات "البيجر" تسلط الضوء على دور الوحدة 8200 الإسرائيلية

قدمت الإعلامية إيمان الحويزي، عبر برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضا تفصيليا عن دور الوحدة 8200 الإسرائيلية في تفجيرات "البيجر".

قالت "الحويزي" إن تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان، والتي خلفت عددا كبيرا من الضحايا لتسلط الضوء على النشاط العسكري والاستخباراتي للوحدة 8200 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودور الوحدة في عمليات التفجير، هذه الوحدة تحيطها هالة من السرية والتكتم بشأن نشاطها وأدوارها المكلفة بها من جانب جيش الاحتلال،.

وأضافت أن هذه الوحدة تعد هي أكبر وحدة عسكرية مفردة في الجيش الإسرائيلي، تعود أصولها إلى الوحدات المبكرة لفك الرموز والشفرات ووحدات المخابرات التي تشكلت عند قيام دولة الاحتلال في 1948.

وأوضحت أنه على الرغم من عدم الإعلان الرسمي من جانب إسرائيل عن مسؤولياتها عن تفجيرات البيجر، إلا أن تقارير دولية وتحليلات عدة أكدت صلة جيش الاحتلال عبر هذه الوحدة 8200 بتفجيرات البيجر التي وقعت في لبنان.