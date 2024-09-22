وزير الصحة يوجه بزيادة عدد العيادات والصيادلة والتمريض بمستشفى الحوض المرصود

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الأحد، بمستشفى الحوض المرصود ، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال بالمستشفى، والعيادات، والصيدلية، ووحدة التعقيم المركزي، ووحدة تصوير الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر تسجيل تذاكر الكشف.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين على عيادات السيدات والرجال ووجه بزيادة عدد العيادات، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمستشفى لتقليل مدة انتظار المترددين على المستشفى، ووجه بتشكيل لجان متابعة مركزية للوقوف على معدلات الآداء بالمستشفى، ومدى رضا المواطنين، كما وجه بزيادة أعداد الصيادلة والتمريض، والأطباء المقيمين في تخصص الأمراض الجلدية، إلى جانب التوجيه بتوفير نواقص الأدوية، ومعاقبة المتغيبين من الأطباء والتمريض.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير رصد مجموعة من المخالفات تتعلق بأفراد الأمن، ووجه بفسخ التعاقد مع شركة الأمن بالمستشفى، نظراً لتدني المستوى، مشيراً إلى أن الوزير أجرى اتصالا باللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ووجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة المستشفى بالكامل، خلال أسبوعين، ورفع تقرير عن معدلات الآداء.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أجرى اتصالا بالدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ووجه بتشكيل لجنة لصيانة وتطوير مدخل المستشفى، وصيانة التكييفات، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز، مضيفا أن الوزير اطمئن على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية، ومعدلات التردد من خلال منافذ تذاكر الكشف، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.

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