صرف 800 ألف جنية قروض لشباب الخريجين فى الدقهلية دون فوائد

وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على صرف الدفعة 190 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2024 وذلك بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 26 شاب وفتاة ( 9 من الذكور-17من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم .

صرف 128 مليون جنية لـ13 ألف شاب وفاته من الخريجين فى الدقهلية:

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 128.3 مليون جنيه استفاد منها 13453 شاب وفتاة منهم ( 6383 ذكور - 7070 أناث) .

جاءت موافقة و تصريحات المحافظ بناء على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة،مشيرا الى أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وشدد المحافظ علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منح القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر