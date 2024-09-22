أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بداية من أمس السبت 21 سبتمبر الجاري وتستمر لحين تحقيق المستهدف منها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، اليوم الأحد عقب اطلاعه على ما عرضه الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

انطلاق الحملة القومية لتطعيم الأغنام والماعز فى الدقهلية ضد طاعون المجترات الصغيرة:

وقال محافظ الدقهلية، ان الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض او فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأشار "مرزوق" الي تضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الحسانين، "وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية"، ان الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الأغنام والماعز (فقط) بالمراكز والمدن والقرى والأسواق والكمائن الحدودية.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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