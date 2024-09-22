صحة المنوفية توضح حقيقة حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس "A" الكبدي

صرح الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، انه في إطار المتابعة المستمرة لصحة المواطنين، ورد إلى مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تقارير عن وجود حالات مشتبه في إصابتها بفيروس التهاب الكبد "A" في قرية تلبنت أبشيش التابعة لإدارة الباجور الصحية.

وأوضح ، أن فريق الطب الوقائي بالإدارة العامة، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالباجور، قام بتقصي الوضع وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة، وبعد فحص الحالات المشتبه بها، تبين وجود عدد محدود من الإصابات، وجميع الحالات تلقت العلاج اللازم وتماثلت للشفاء.

وأكدت المديرية أنها تواصل المتابعة اليومية ولم ترصد أي حالات جديدة حتى الآن.

وأشار الدكتور فوزي إلى أن المديرية تجري فحص عينات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على الأغذية وسحب عينات للتحليل لضمان السلامة العامة.

وناشدت مديرية الصحة بالمنوفية المواطنين بضرورة تجنب تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة أو من الباعة الجائلين، والالتزام بالإجراءات الصحية السليمة مثل غسل اليدين والنظافة العامة، كما دعت إلى اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.