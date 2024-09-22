استمرت اعمال الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية، واسفرت عن ضبط 150 محضرا تموينيا وجرى احالة أصحابها الى النيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد اللواء مرزوق، محافظ الدقهلية، انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وقال محافظ الدقهلية إنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

ضبط 150 مخالفة تموينية فى الدقهلية وإحالة أصحابها للنيابة العامة:

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 100 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 50 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق .

ولفت وكيل وزارة التموين، ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف و 10 محاضر تصرف في دقيق( 65 شيكارة) و20 محضر عدم مطابقة للمواصفات و 40 محضر نقص وزن ما بين ( 8-18 )جم و 5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات و 6 محاضر توقف عن الانتاج و 15 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

⁠وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات والمحاضر 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار

و 14 محضر عدم وجود شهاده صحية ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) وعدد 3 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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