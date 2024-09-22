نائب رئيس جامعة بنها تتفقد إجراءات الكشف الطبي في ثلاث كليات

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات التجارة ، الحقوق ، والتربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، و الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور مجدي المليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ، والأستاذ علاء مجدى المنسق العام للكشف الطبي.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال جولتها على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد ، بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد ، مشيرة إلي أنه تم توقيع الكشف الطبي حتي الآن علي 17 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة.

وأشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن مخصصة لهم لحين إنتهاء الإجراءات مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبالهم.

من ناحية أخري تفقدت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث امتحانات دور أكتوبر لطلاب الفرقة الرابعة ، وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد للقبول بالشعبة الإنجليزية بكلية التجارة.