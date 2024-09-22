قمة الدوري الإنجليزي.. أرسنال يقلب الطاولة على مانشستر سيتي في شوط أول مثير

انتهى الشوط الأول من "قمة البريميرليج"، والذى يجمع بين فريق مانشستر سيتي، الذى يستضيف نظيره أرسنال، بتقدم الجانرز بهدفين لهدف، فى المباراة التى المقامة بينهما الآن على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

افتتح التهديف اللاعب النرويجى إيرلنج هالاند فى الدقيقة الـتاسعة من بداية اللقاء لصالح فريق مانشستر سيتى، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب ريكاردو كالافيوري فى الدقيقة 22، وجاء الهدف الثانى لأرسنال عن طريق اللاعب جابرييل ماجاليس فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

ودخل مانشستر سيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلنج هالاند، سافينيو.

بينما دخل ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، غابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.



ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة البريميرليج بـ12 نقطة، بينما يتواجد آرسنال في المركز الخامس بـ10 نقاط.