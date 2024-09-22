رئيس جامعة أسيوط يستجيب لأسرة مواطن مصاب بورم في المخ

توجه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ صباح اليوم الأحد الموافق ٢٢ من سبتمبر؛ إلى مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي، وذلك؛ للاطمئنان على الوضع الصحي للمواطن: أ.ع.ع/مركز درنكة، بعد إجراء جراحة عاجلة له لاستئصال ورم بالمخ.

واطمأن الدكتور المنشاوي- خلال الزيارة- على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطن أ.ع.ع، وتوفير العلاج اللازم له حتى تماثله للشفاء؛ موجهاً الطاقم الطبي بتوفير كافة أشكال الدعم الطبي، والنفسي له، حتى خروجه من المستشفى.

وكانت مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والاعصاب الجامعي بأسيوط، قد استقبلت حالة المواطن: أ.ع.ع، يوم السبت الموافق ٣١ اغسطس، وذلك فى استجابة سريعة، وتلبية فورية من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لاستغاثة أسرة المواطن.

وكان المواطن يعاني من اضطراب فى درجة الوعي، وخذل شديد بالجانب الأيسر من الجسم، وقيئ مستمر لمدة يومين، وتمت مناظرة الحالة بواسطة؛ أطباء جراحة المخ والأعصاب، وعمل التحاليل والأشعات اللازمة، والتى بينت: وجود أورام متعددة بالمخ؛ أحدهما: بالفص الجانبي الأيمن، مع وجود نزيف داخل الورم، وآخر: صغير؛ بالفص الجبهى الأيمن، موضحًا أنه تم على الفور اتخاذ الخطوات العاجلة لاجراء جراحة فورية للمواطن؛ لاستئصال الورم.

وتم إجراء جراحة لاستئصال الورم، وتفريغ النزيف؛ بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية وجراحة المخ والأعصاب، تحت إشراف؛ الدكتور محمد عبدالباسط مدير المستشفى، وبواسطة فريق طبي بقيادة الدكتور أسامة محمود رمضان مدرس جراحة المخ والاعصاب، والذي ضمّ: الطبيب فهد عبد الصبور بقسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود فيصل استشاري التخدير والعناية المركزة، وعقب العملية عادت درجة الوعي كاملة للمواطن، وتم حدوث تحسن ملحوظ فى خذل الجانب الأيسر؛ ليستكمل العلاج بالتعاون مع أساتذة قسم الأورام لتحديد بروتوكول العلاج المناسب.