انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن قرية في الدقهلية.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع مياه الشرب عن قرية بساط مركز طلخا لمدة 8 ساعات غدا الاثنين 23 سبتمبر لوجود أعمال صيانة بخط الطرد محطة رافع الصرف الصحي.

وقال بيان شركة مياه الشرب ان المياه سيتم قطعها عن القرية بالكامل في الفترة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 5 مساء من ذات اليوم وذلك للقيام بتنفيذ اعمال صيانة لخط الطرد محطة رافع الصرف الصحي بقرية بساط بطلخا .

انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن قرية فى الدقهلية:

واوضح بيان شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان قرية بساط تتأثر بانقطاع المياه خلال الفترة المذكورة.

وأهابت الشركة المواطنين بالقرية المتأثرة بانقطاع المياه وجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل.