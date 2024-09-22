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الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الموافقة على 94 رسالة ماجستير ودكتوراه بكليات الفيوم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ رقم (207) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليومَ الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة بالحرم الجامعي.

صرح الدكتور عرفة صبرى حسن بأن المجلس صدّق على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (66) ماجستير، و(28) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

الموافقة على 94 رسالة ماجستير ودكتواه جامعة الفيوم مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافي ة كليات جامعة الفيوم