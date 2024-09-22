آخر تطورات قضية نجل الفنان محمد رمضان

تواصل الجهات المختصة التحقيقات حول واقعة تعدى نجل الفنان محمد رمضان على أحد الأطفال داخل أحد النوادى بأكتوبر.

وقالت والدة الطفل عمر، المعتدى عليه من قبل نجل الفنان محمد رمضان، إنه فى البداية نشب خلاف بسيط بين نجلى ونجل رمضان، وبعد ذلك قام نجل الفنان بالاعتداء على طفلها على مرأي ومسمع من جميع الحاضرين بالنادى، ومن ثم قام باحتجازه بالحمام، و كل ذلك بعلم والده، وأضافت والدة الطفل المجنى عليه، أن نجلها يمر بأزمة نفسية جراء ما حدث.

يذكر أن النيابة طلبت التحريات حول الواقعة كما استدعت الفنان محمد رمضان ونجله إلى جلسة تحقيق، إلا أن الفنان ونجله تغيبا عن الحضور.

وكشفت التحقيقات الاولية أن الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من سيدة تُدعى "رولا عبد الله"، مديرة بإحدى شركات الإعلانات، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان، وذكرت في بلاغها أن ابنها، "عمر محمد"، تعرض للاعتداء بالضرب من قبل نجل الفنان محمد رمضان داخل نادٍ في منطقة 6 أكتوبر، وأوضحت السيدة أن المشاجرة نشبت بين الطفلين، وانتهت بضربة قوية على وجه ابنها، مما أدى إلى إصابته بكدمة

وأضافت المبلغة في محضرها أن الفنان محمد رمضان كان شاهدًا على الحادثة، حيث كان حاضرًا في النادي أثناء الواقعة، ولكنه لم يتدخل لوقف ابنه أو لتهدئة الموقف، مما أثار استياءها واصرارها على تقديم بلاغ بالواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

