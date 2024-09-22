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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي بالمستوى الأول وبيراميدز ثانيا قبل قرعة دور المجموعات

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تحديد تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بعد نهاية مباريات الإياب بدور الـ32 وقبل اجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت شبكة "African Football " المتخصصة في تغطية الكرة الأفريقية إن "كاف" حدد تصنيفات دوري أبطال أفريقيا قبل قرعة دور المجموعات التي تجرى يوم 7 أكتوبر المقبل.

وصعد الأهلي بعدما تخطي عقبة جورماهيا الكيني ببالفوز بنتيجة 3-0 ذهابا وبنفس النتيجة إيابا، بينما تأهل فريق بيراميدز بتخطي عقبة فريق الجيش الروندي بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف في الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف.

وجاءت تصنيفات الأندية كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي- الترجي - صن داونز - مازيمبي

المستوى الثاني: شباب بلوزداد - الرجاء البيضاوي – بيراميدز - يانج أفريكانز

التصنيف الثالث: أورلاندو بايرتس – الهلال - جي دي سيجرادا -المريخ أوالجيش الملكي

المستوى الرابع: مولودية الجزائر- جمعية مانياما - دجوليبا- ستاد أبيدجان

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