قمة المستقبل بنيويورك.. وزير الخارجية يعقد عددًا من اللقاءات

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 07:18 م

عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، عددا من اللقاءات الجانبية على هامش الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف والمنعقدة بنيويورك.

وتضمنت اللقاءات بحسب بيان وزارة الخارجية لقاء وزير الخارجية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس المجلس الانتقالي اليمني رشاد العليمي، ورئيس كوديفوار الحسن وتارا، وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، الذين طلبوا نقل تحياتهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين حرص بلادهم على مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. ومن جانبه، أكد عبد العاطي حرص مصر على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما التقى وزير الخارجية مع كل من: رئيس وزراء كرواتيا، ووزير خارجية الجزائر وكينيا وإريتريا ونيجيريا وموناكو، ووزير الدولة الأوغندي.