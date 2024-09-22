رئيس دير مارجرجس يستقبل طلبة المعهد المسكوني للشرق الأوسط

زار يوم أمس نخبة من طلبة المعهد المسكوني للشرق الأوسط دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

وكان في إستقبالهم رئيس الدير الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي، والذي بدروه رحب بهذه الزيارة حيث رافقهم ضمن جولة للكنائس والمزارات داخل الدير، وفي نهاية الجولة قام الأرشمندريت الأزرعي باستقبالهم في صالون الدير وقدم لهم نبذة عن تاريخ الدير، ونقل لهم أدعية صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيوذوروس الثاني، وتخللت الزيارة حديثا حول العديد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

بدورهم أعرب الطلبة عن فرحهم الكبير في زيارة الدير وتضرعوا أمام أيقونة القديس جيورجيوس العجائبية من أجل مصر ومن أجل سلام كل العالم وشفاء المرضى، وقبيل إنتهاء الزيارة قدموا الشكر لرئيس الدير على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة حيث قدم لهم رئيس الدير هدايا تذكارية للزيارة تمثلت بأيقونات الشهداء الجدد جبرائيل وكيرميدولي.

ومن الجدير بالذكر أنه وأثناء إقامة فعاليات الدورة التاسعة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط، والتي عُقِدت للمرة الثانية في مصر في بيت الأنافورا لمدة أسبوعين، بدأت فعالياتها مساء يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري واختتمت يوم أمس بمشاركة عشرين طالبًا وطالبة قادمين من خمس دول ضمت كلا من مصر ولبنان وسوريا والأردن والسودان، حيث قدم الأرشمندريت د. ذمسكينوس الأزرعي محاضرة قيمة عن تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وعن دورها في الحوار المسيحي - المسيحي.

وفي سياق متصل استضاف المقر البابوي في القاهرة يوم ٢٠ من شهر سبتمبر، حفل تكريم خريجي الدفعة الثامنة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، مختتمين بذلك أيضا الدورة المكثفة للدفعة التاسعة.