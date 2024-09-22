الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لفياريال أمام برشلونة

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا".

وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: دييغو كوندي.

خط الدفاع: ايريك بايلي، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: كيكو فيمينيا، سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، أليخاندرو باينا رودريغيز.

خط الهجوم: يريمي بينو، أيوزي بيريز، نيكولاس بيبي.

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الليجا برصيد 15 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.