ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجارات قوية تهز شبه جزيرة القرم

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت تقارير أوكرانية اليوم الأحد بأنه سمع دوي انفجارات ضخمة في شبه جزيرة القرم بالقرب من بلدة دجانكوي في شمال شبه الجزيرة حيث شوهد دخان يتصاعد بالقرب من قرية أزوفسكه باتجاه قرية بوبيدنوي.

وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه في منطقة دجانكوي سمع دوي أربعة إلى خمسة انفجارات قوية".

من جانبهم، قال شهود عيان محليين من منطقة دجانكوي، أن الدخان شوهد وهو يتصاعد فوق المنطقة القريبة من أزوفسكه وأقرب إلى بوبيدنوي.

يشار إلى أن مطارا عسكريا تتمركز فيه مروحيات روسية وطائرات حربية وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300/S-400 يقع بين منطقتي دجانكوي وبوبيدنوي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة يوكرينفورم بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم.

انفجارات شبه جزيرة القرم