الزراعة: نشر طعوم على الترع والمصارف والمقابر والسكك الحديدية لمكافحة القوارض

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة القوارض، بتنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية في بعض المحافظات بنشر طعوم على الترع والمصارف والمقابر والسكك الحديدية والطرق العامة كبؤر للاصابة حيث سبق ذلك التحضير لتجهيز الطعوم المانعة لتجلط الدم والدورات التدريبية بالمحافظات والمرأة الريفية التي وصلت إلى ٩٦ دورة منذ بداية هذا الشهر واستهدفت مهندسين وفنيين والمرأة الريفية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه جرى الحصول على شهادة الصلاحيه لوط ٣٢ طعم الراكومين وجاري توزيعها على المحافظات حسب الاحتياج.



وأشارت الوزارة الى أن الحملة الشاملة بدأت بجميع المحافظات من ١٥/ ٩ وتستمر حتى ٣١/ ٩/ ٢٠٢٤ بداية من محافظة المنوفية.