وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل بنيويورك ويرحب باعتماد مخرج القمة

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل في نيويورك، المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يساهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ورحب وزير الخارجية باعتماد مخرج القمة المتمثل في "ميثاق المستقبل" وملحقيه "إعلان الأجيال المقبلة" و "الميثاق الرقمي العالمي"، والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من 9 أشهر.

وعبر الوزير عن تقديره العميق لجهود وريادة السكرتير العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

وتجدر الاشارة إلى أن مصر شاركت بصورة مكثفة وفعالة في التفاوض على مخرج القمة وملحقيه، إيمانًا منها بضرورة تعزيز الحوار والعمل الأممي المشترك لدفع الدور المحوري للأمم المتحدة للاستجابة للتحديات الدولية المشتركة، وتعزيز المحاور الثلاثة لعمل الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.