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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. ليفاندوفيسكي يقود برشلونة لمواجهة فياريال

برشلونة
برشلونة
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أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني "الليجا".
وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: مارتن، إينييجو مارتينيز، دومينجيز، كوندي.
خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري جونزاليس، توري.
خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.
البدلاء: كوبارسي، بالدي، أنسو فاتي، بينيا، كاسادو، باو فيكتور، أسترالاجا، هيكتور فورت، كوينكا، جيريمو، فرنانديز.
ويتصدر فريق برشلونة ترتيب جدول الليجا برصيد 15 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

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