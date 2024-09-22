منتخب الميني فوتبول يفوز على تشاد برباعية في كأس الأمم الإفريقية

فاز منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول رجال، على نظيره منتخب تشاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها جنوب افريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأذربيجان 2025.

واحرز أهداف اللقاء محمود الشناوي، وأحمد جابر الديك ، وعلي حسين ، وطه الحاوي.

ويسبق مباراة منتخبنا الوطني أمام تشاد مباراة غانا والكاميرون وفاز بها المنتخب الكاميروني بنتيجة 1/ 3 ويقام الان حفل افتتاح البطولة يليه مباراة الافتتاح بين جنوب أفريقيا وموريشيوس.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، والتي تضم معه منتخبات ، غانا والكاميرون وتشاد ، فيما تضم المجموعة الاولى جنوب أفريقيا ، زامبيا ، موريتانيا وموريشيوس.

وفي إتصال هاتفي مع أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ورئيس البعثة ، ورئيس الإتحاد العربي للميني فويبول و نائب أول رئيس الإتحاد الافريقي اللعبة، طمئن الجميع على بعثة المنتخب ، وأن الفريق يواصل إستعداداة للمباراة الإفتتاحية عصر اليوم .

وأضاف سمير، أن معنويات جميع اللاعبين والجهاز الفني مرتفعة و تعاهدوا جميعاً على تحقيق النصر ورفع إسم مصر من أجل التأهل إلى كأس العالم بأذرابيجان مايو 2025 من ضمن المنتخبات الخمسة التي ستتأهل عن أفريقيا.

وقال سمير: "الأهم بالنسبة لنا الان هو الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي ، أنه في إجتماعةه مع اللاعبين أكدوا أن رفع إسم مصر واجب وطني وأن كتيبة منتخب مصر للميني فوتبول جنود للوطن هدفهم رفع الراية الوطنية وتحقيق الإنتصارات لمصرنا الحبيبة".

واختتم سمير تصريحاته: "ان حكامنا الثلاثة سيكونون حاضرين في المباراة الإفتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية ، وشعار جميع البعثة هو بتحيا مصر رئيسا وشعبا جيشا وشرطة تحيا جمهورية مصر العربية".

الجدير بالذكرأن منتخبنا هو حامل لقب البطولة ويدافع عن لقبه ، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية غدا أمام الكاميرون .

ويترأس أحمد سميرسليمان بعثة منتخبنا الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود، أحمد جابر إبراهيم ، يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين .

ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، وعلاء الدين زيدان.